Vader meldt zich na uren voor gevonden zoontje

De vader van het jongetje dat woensdagmorgen werd gevonden in Breda heeft zich na uren gemeld bij de politie. Daar werd het kind, dat alleen Frans spreekt, tijdelijk opgevangen. De vader, die zijn kind miste, meldde zich uiteindelijk bij de politie en toen was de hereniging snel een feit. Agenten hebben het kind woensdagmiddag naar huis gebracht.

De jongen van drie of vier jaar oud werd rond 11 uur gevonden in de buurt van de Arenberglaan en de Hambroeklaan in Breda. De politie ging op zoek naar zijn ouders, maar het duurde uren voor zich iemand meldde bij de politie. Uiteindelijk meldde de vader zich met het bericht dat zijn zoontje vermist was. Uit de gegevens bleek dat het om de eerder gevonden jongen ging. De jongen kwam uit de wijk in de Haagse Beemden waar hij werd gevonden.

Doelloos

Volgens een politiewoordvoerder viel de jongen op, omdat hij doelloos rondliep. "Op een gegeven moment wist hij ook niet meer waar hij heen moest. Agenten ter plekke hebben van alles gedaan om uit te zoeken waar de jongen vandaan komt. Ze hebben opvangcentra benaderd. Maar toen dat niks opleverde, hebben ze de jongen maar meegenomen naar het bureau."

De woordvoerder vond het al lang duren voor de ouders zich meldden. "Wij vonden hem om 11 uur vanmorgen en je zou denken dat iemand hem wel mist."

