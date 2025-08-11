Fruitvliegjes in huis: zo jaag je ze weer naar buiten

De zon schijnt, het kwik loopt op en daar zijn ze weer: fruitvliegjes in huis. Ze komen af op overrijp fruit of fruit met beurse plekjes en als je niet oppast, hangt er een hele zwerm in je keuken. Hoe kom je van de fruitvliegjes af? Zo!

Wie denkt dat fruitvliegjes verschijnen zodra de zon begint te schijnen, heeft het mis. "Ze zijn er het hele jaar", vertelt Aglaia Bouma, entomoloog bij Naturalis.

"De larven ontwikkelen zich alleen sneller met warm weer en ze blijven langer leven als het warm is." Een vrouwtjes vlieg legt in haar leven van ongeveer een maand maximaal achthonderd eitjes.

Het lijkt in de zomermaanden daarom om een plaag te gaan. Toch kun je de vliegjes met simpele tips buiten de deur houden.

Verstop je fruit

De naam zegt het al, fruitvliegjes zijn dol op fruit. "Ze komen eigenlijk alleen op gistend fruit af", zegt Bouma. "Eet je fruit dus op tijd op. Of leg fruit als appels en peren in de koelkast. Ander fruit kun je bedekken."

Tropisch fruit, zoals bananen en ananas kunnen niet goed tegen kou, dus leg die weg onder een vliegenkap, zodat de vliegjes er niet bij kunnen.

Jaag ze weg met basilicum of knoflook

Zet een geurig kruidenplantje in de buurt van je fruit, zoals basilicum of salie. Fruitvliegjes houden niet van die geur. Of leg wat kruidnagels, teentjes knoflook of takjes lavendel tussen het fruit.

Lok ze in de val

Er zijn vallen tegen fruitvliegjes te koop, maar je kunt eenvoudig zelf een val maken. Neem een klein, plastic bakje met een dekseltje en stop hier iets met suiker of gist in, zoals azijn, overrijp fruit of een scheutje bier. Prik een klein gaatje in het dekseltje.

De vliegjes kruipen hierdoor naar binnen, maar daarna kunnen ze de weg niet meer naar buiten vinden. Laat ze vervolgens vrij. "Fruitvliegjes zijn heel goed in rommel opruimen. Verzuip ze dus niet, maar laat ze vrij in de tuin."

Zet afval buiten

Let er met dit weer goed op waar je je afval weggooit. "Zet de gft-bak buiten en gooi geen etensresten binnen weg."

Aanrecht schoon

Zorg ervoor dat je je aanrecht, tafel of kookplaat meteen schoonmaakt en vuile glazen omspoelt. Gebruik geen schoonmaakmiddel met fruitgeur, zoals citroen, want dat trekt ze juist weer aan.

Tochten maar

Zet de ramen of deuren tegen elkaar open. "Door de tocht kunnen de vliegjes niet goed vliegen." De voornaamste tip is volgens de insectendeskundige om er geen groot ding van te maken.

"In je leven eet je duizenden fruitvliegjes zonder dat je het door hebt. Dat kan geen kwaad en het zijn zelfs extra proteïnen", lacht ze.

Een eerdere versie van dit artikel verscheen in 2023.