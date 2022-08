Fruitvliegjes in huis: zo kom je er vanaf

De zon schijnt, het kwik loopt op en daar zijn ze weer, fruitvliegjes in huis. Ze komen af op overrijp fruit of fruit met beurse plekjes en als je niet oppast, hangt er een hele zwerm in je keuken en kan het zomaar een plaag worden. Hoe kom je van de fruitvliegjes af? Zo!

Verstop je fruit

De naam zegt 't al, fruitvliegjes zijn dol op fruit. Leg daarom je fruit in de koelkast. Tropisch fruit zoals bananen en ananas kunnen niet goed tegen kou, dus leg die weg onder een vliegenkap, zodat de vliegjes er niet bij kunnen.

Jaag ze weg met basilicum of knoflook

Zet een geurig kruidenplantje in de buurt van je fruit, zoals basilicum of salie. Fruitvliegjes houden niet van die geur. Of leg wat kruidnagels, teentjes knoflook of takjes lavendel tussen het fruit.

Lok ze in de val

In de winkel zijn vallen tegen fruitvliegjes te koop, maar je kunt eenvoudig zelf een val maken. Neem een klein, plastic bakje met een dekseltje en stop hier iets met suiker of gist in, zoals honing, overrijp fruit of siroop. Prik een klein gaatje in het dekseltje. De vliegjes kruipen hierdoor naar binnen, maar daarna kunnen ze de weg niet meer naar buiten vinden en zitten ze vast in de val.

Zet de bloemetjes buiten

Haal dode blaadjes en verwelkte bloemen weg, want ook dat is een broedplaats voor de vliegjes. Laat een bos bloemen sowieso niet te lang staan.

Aanrecht schoon

Zorg ervoor dat je je aanrecht, tafel of kookplaat meteen schoonmaakt en vuile glazen omspoelt. Gebruik geen schoonmaakmiddel met fruitgeur, zoals citroen, want dat trekt ze juist weer aan.

Tochten maar

Zet de ramen of deuren tegen elkaar open, want fruitvliegjes houden niet van tocht.

Dol op azijn

Een klein bakje azijn (witte wijnazijn kan ook) en een druppel afwasmiddel doet wonderen. De vliegjes komen er al snel op af en zullen zichzelf erin verdrinken.

Zoetzure zilveruitjes

Nog zo'n geur die de vliegjes niet kunnen weerstaan, die van zoetzure zilveruitjes. Met een beetje van dat vocht in een potje met dekseltje heb je ze binnen de kortste keren allemaal gevangen.