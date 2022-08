PSV zwaar teleurgesteld na debacle tegen Rangers FC: ‘Nog niet goed genoeg'

Het was een flinke domper voor PSV. Voor het vierde jaar op rij werd de Champions League niet bereikt. Een blunder van André Ramalho deed de Eindhovenaren de das om. Zonder spelers er persoonlijk op aan te kijken, was Ruud van Nistelrooij zeer teleurgesteld na afloop.

Ruud van Nistelrooij gebruikte na afloop met regelmaat het woord details. En daar was geen woord aan gelogen. Een blunder van zijn doelman in Schotland en een week later van zijn centrale verdediger zorgen ervoor dat de kersvers hoofdtrainer niet het miljoenenbal bereikt. “De details maken het verschil in dit soort wedstrijden. Het was zichtbaar dat de spanning erop stond. Over twee wedstrijd lag het dicht bij elkaar. Uiteindelijk geven eigen fouten de doorslag.”

"We zijn over twee wedstrijden niet de mindere club geweest"

De trainer benadrukte dat hij spelers niet persoonlijk daarop aanvalt. Maar dat het PSV weer niet is gelukt kwam hard aan. “Over twee wedstrijden moeten we concluderen dat het de Europa League is geworden. Dat is een pijnlijke conclusie.” Een kantelpunt in de wedstrijd was de wissel van Luuk de Jong in de rust. “Ik heb een spierblessure”, zei de spits na afloop. “Ik sluit mij verder aan bij de trainer. De wedstrijden zijn beslist op details. We hadden zelf ook minimaal één doelpunt moeten maken.”

"Het is een harde conclusie dat we nog niet goed genoeg zijn"

Hoewel details zorgen voor de beslissing, was de nederlaag vooral onnodig volgens Van Nistelrooij. “We zijn over twee wedstrijden niet de mindere ploeg geweest. Dat maakt het alleen nog maar pijnlijker.” Toch keek de oefenmeester ook al een beetje vooruit. “We zijn een team in opbouw. Het houdt hier niet op. We gaan verder in de Europa League, beker en competitie. We zullen als team stappen moeten maken richting de Champions League. Het is een harde conclusie dat we nog niet goed genoeg zijn. LEES OOK: PSV loopt groepsfase Champions League mis na blunder Ramalho

Foto: ANP