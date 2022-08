Agent Luuk schrikt van beelden van z'n reddingsactie: 'Gelukkig geen doden'

Agent Luuk is nog steeds onder de indruk van de reddingsactie, die hij en zijn collega’s woensdag deden op de A65 bij Berkel-Enschot. Een waarschijnlijk verwarde man rende daar de snelweg op en de agenten wisten de man net voor het aanstormende verkeer van de snelweg te trekken. “Ik ben wel blij dat dit gefilmd is”, vertelde hij in het Omroep Brabant radioprogramma WAKKER!

Op het moment dat Luuk en zijn collega’s aankwamen, klom de man alweer over de vangrail. “Wij wilden met die man praten, maar dat lukte helaas niet. Hij begon weer te rennen en we zijn er meteen achteraan gerend en hebben hem met z’n drieën kunnen overmeesteren en naar de vluchtstrook getrokken.”

Luuk was met andere agenten al onderweg, toen een automobilist zijn auto parkeerde op de vluchtstrook van de A65. “We hadden een melding gekregen van de een man die de snelweg overstak. In eerste instantie met zijn fiets. Toen zijn wij snel gekeerd en kwamen we aan op de plek waar alles gefilmd is door die automobilist.”

“Het is goed gegaan, maar als ik achteraf de beelden zie, dan schrik ik er eigenlijk ook wel van hoe het is gegaan. Maar we zijn blij dat er geen dode is gevallen. We zijn ook enorm blij met de melder die ons ook heeft geholpen met het aanhouden van die man.”

Luuk vindt het niet vervelend dat de reddingsactie is vastgelegd door een dashcam. “Ik vind het eigenlijk wel mooi dat deze beelden gedeeld zijn en ik vind het ook mooi dat heel Nederland nu ziet dat we ook dit soort dingen doen. En dat wij ook gewoon voor de burger klaarstaan als er zoiets aan de hand is.”

“Ik heb heel veel appjes gehad en ook de collega’s die erbij betrokken waren hebben heel veel berichten gekregen. Ja, dat is hartstikke leuk. Mensen noemen je dan een held, maar dat vind ik wat overtrokken. We zijn politieagenten, doen het graag en hiervoor zijn we ook bij de politie gegaan.”

Als ik achteraf de beelden zie, dan schrik ik wel. Maar ja, het is goed gegaan, er zijn geen doden gevallen. Het is goed afgelopen.

LEES OOK: Agenten riskeren eigen leven en redden man die A65 wil oversteken