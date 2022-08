Bijna alle coronapatiënten die in het ziekenhuis lagen, hebben nog klachten

Van de ernstig zieke coronapatiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen, heeft 92 procent een jaar later nog altijd klachten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. "Dit is het topje van de ijsberg", weet nazorgorganisatie C-support uit Den Bosch.

Onderzoekers vinden dat de langetermijneffecten van de pandemie nog steeds worden onderschat. Volgens onderzoekers van onder meer ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam hebben patiënten vooral last van: pijn,

kortademigheid,

hevige vermoeidheid,

problemen met hun geheugen of concentratie. "Dit verrast ons niet. Het probleem is nog veel groter", weet directeur van C-support Annemieke de Groot. Het gaat in dit onderzoek alleen om mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen. Bij de organisatie hebben zich inmiddels 17.000 patiënten gemeld, onder wie ruim 3200 Brabanders. "Dat zijn vooral mensen die thuis ziek zijn geweest." Bovendien melden veel mensen zich niet of heel laat.

"Een bed opmaken of traplopen lukt me niet meer."

"Ik ben altijd kortademig. Een bed opmaken of traplopen lukt me niet meer", weet longcovidpatiënt Nelma Lankhaar (59) uit Meeuwen. In november 2020 kreeg ze voor de tweede keer corona. Ze werd opgenomen op de corona-afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ze kreeg een dubbele longontsteking. "Ik ben heel erg snel vermoeid en heb snel last van prikkels." Ze heeft nog altijd last van haar middenrif. "Stofzuigen kan ik niet meer. Ook heb ik een fiets met trapondersteuning, anders kom ik niet vooruit." Nelma heeft een baan in de thuiszorg, maar kan na anderhalf jaar nog steeds niet aan het werk. "Het is heel erg frustrerend dat je niks kan. Ik wil aan de slag."

Nelma in het JBZ (foto: Nelma Lankhaar).

C-support pleit opnieuw voor de komst van een speciale kliniek voor mensen met langdurige coronapatiënten. "Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Gemiddeld zien patiënten wel zeven zorgaanbieders. Het is belangrijk om de krachten te bundelen", weet De Groot. Ze heeft daarover 'veelbelovende gesprekken' met de minister.

"Je ziet er niet ziek uit. Je krijgt veel onbegrip."