Richard is niet dood, maar krijgt toch een uitvaart

De 'familie' bij de kist van Richard (foto: Erik Peeters) Directeur Annette van de Meene van de crematoria in Roosendaal en Bergen op Zoom (foto: Erik Peeters) Volgende Vorige 1/2 De 'familie' bij de kist van Richard (foto: Erik Peeters)

Ongemakkelijke kuchjes, stemmige muziek en zelfs hier en daar een traantje. De uitvaart van Richard in Afscheidslocatie De Vier Jaargetijden in Roosendaal is er eentje zoals zovelen. Met dit verschil dat de zestigjarige ondernemer nooit heeft bestaan en zijn ‘nabestaanden’ in werkelijkheid figuranten zijn. Ze deden mee aan een fotoreportage van Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom en Zegestede.

De crematoria willen laten zien wat de mogelijkheden zijn voor een laatste afscheid. “Op onze website staan nu nog foto’s van lege ruimtes terwijl een bijzondere herinnering juist wordt gemaakt door mensen. Het is lastig om foto’s te maken bij een echte uitvaart. Vandaar dat we hebben bedacht om het in scène te zetten”, legt directeur Annette van de Meene uit. Het afscheid van Richard wordt tot in het kleinste detail nagebootst met alles erop en eraan. De ‘nabestaanden’ krijgen eerst buiten zijn levensverhaal te horen. Even later worden ze binnen ontvangen met een hapje en een drankje. Fotograaf Edwin Koolen legt het tafereel zo ongedwongen mogelijk vast: “Dit voelt levensecht, dus we krijgen ook de beelden die we willen hebben.”

“Mensen worden toch emotioneel onder deze omstandigheden."

Zo’n vijftien vrijwilligers doen mee aan de fotoshoot in de afscheidsruimte in Roosendaal. Estrella Feij uit Steenbergen is als ‘vrouw’ van Richard een van de hoofdfiguranten. Als amateur-actrice heeft ze weinig moeite om zich in te leven in haar rol: “Ik was hier kortgeleden nog in een minder leuke setting dus ik weet hoe het voelt. Het is ook belangrijk om die emotie over te brengen.” Tijdens de ‘uitvaart’ houdt ze het niet droog wanneer zangeres Martine van de Kar de gevoelige snaar raakt met ‘You’ve got a friend’ van Carole King. De fotograaf zag het tijdens de andere fotosessies deze week vaker gebeuren. “Mensen worden toch emotioneel onder deze omstandigheden. Ik merk het ook aan mijzelf wanneer ik door de lens kijk en nog steeds kippenvel krijg.”

Fotograaf Edwin Koolen (foto: Erik Peeters)

“Je weet dat het niet echt is maar als we eenmaal zitten, voelt het allemaal heel serieus. Voor ons is het gewoon een afscheid van een echt iemand”, vult Sid van Langevelde aan die voor de gelegenheid de zoon van Richard speelt.

na afloop toasten we op het leven van Richard