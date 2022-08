60 miljoen voor Gakpo? Dan brengen Willy en René hem zelf weg

Willy en René van de Kerkhof balen als een stekker van de uitschakeling van PSV tegen Rangers. "Luuk de Jong was de enige die de wil leek te hebben om te winnen. Dit was een drama", zegt Willy in de nieuwe Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Na het uitvallen van de aanvoerder, was er volgens de broers niemand die het voortouw nam. Ook sterspeler Cody Gakpo niet. "Die is duidelijk nog niet klaar voor de Europese top."

Volgens de broers ging het in de eerste helft al mis. "Rangers had 70 procent balbezit in de eerste helft", constateert Willy. "Dat kan toch niet? Wij hadden 70 procent balbezit moeten hebben! We stonden erbij en keken ernaar!" Toen PSV na rust zonder de geblesseerde Luuk de Jong verder moest, zakte het helemaal in elkaar. "Dat ligt ook aan de trainers", vindt René. "Die hadden ook geen plan B. Ik heb heb het in elk geval niet gezien"

"Bij niemand zag je de absolute wil om te winnen."

Ook baalt René ervan dat stomme fouten PSV nu de das om doen. "Dat ging zo in Glasgow en nu weer." Daarna stonden de leidende spelers bij PSV niet op om de zaak toch om te draaien. "Sangaré, Ramalho, Veerman, Gakpo... allemaal gaven ze niet thuis. Bij niemand zag je de absolute wil om te winnen", constateert Willy. "De mentaliteit ontbrak. Ja, dat is een harde conclusie."

"Gakpo is er gewoon nog niet klaar voor."