Voor PSV herhaalt de geschiedenis zich: weer geen Champions League

Het grote verlangen van PSV om weer eens in de Champions League te spelen, is opnieuw in rook opgegaan. Door geklungel in de verdediging verloor PSV woensdag met 1-0 van Rangers FC. Sinds de invoering van Champions League in 1992 is PSV vier keer uitgeschakeld in de voorronde. De overeenkomsten blijken groot. De belangrijkste factor waardoor het misging, is steeds gebrek aan kwaliteit.