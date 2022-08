Steeds meer camera's in Brabant, vooral bij woonhuizen enorme toename

Er hangen steeds meer beveiligingscamera's in onze provincie. Het afgelopen jaar nam het aantal camera's met 7,5 procent toe. Met name in woonhuizen is de stijging groot: sinds 2019 is het aantal camera's daar bijna verdubbeld. Dat blijkt cijfers die VPNGids.nl, een website over online veiligheid, opvroeg bij de politie.

Sven de Laet Geschreven door