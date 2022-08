Draaien als Tiësto in de dance-hoofdstad van de wereld

Altijd al eens willen weten hoe het is om als dance-dj op het podium te staan? Binnenkort kan je het beleven in de binnenstad van Breda, waar begin september de DJ Experience opent. Met een audiovisueel spektakel kan je zelf beleven hoe het is om een wereldberoemde dj te zijn.

Initiatiefnemer is William Watts uit Breda die als 'experience director' entertainmentformules voor attracties in binnensteden en winkelsteden bedenkt. Hij noemt zijn stad dance capital of the world, want hier komen top-dj's als Tiesto en Hardwell vandaan. Geen betere plek dus om een experience te openen dan in deze stad.

William kwam tijdens de coronapandemie op dit idee. Toen moest hij nog geldschieters vinden om zijn droom te verwezenlijken. Met crowdfunding, subsidies en geldschieters is het uiteindelijk gelukt om de 1 miljoen euro te vinden die hij nodig had.

In het pand waar tot voor kort een koffiebar zat, wordt nog volop gewerkt aan de DJ Experience. Enthousiast toont William de bar, die met goud is bekleed en waar dure flessen champagne staan. Het is in het dj-wereldje van glitter en glamour zelfs heel gewoon om een douche met een fles exclusieve champagne te nemen, vertelt William.