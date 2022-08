Limburgers zijn weer welkom in Brabant (en alle anderen op de A2)

Mensen die vanuit Limburg over de A2 onze prachtige provincie binnenrijden, kunnen hun geluk niet op. Sinds donderdag staat er weer een bord met de tekst 'Welkom in Brabant' te schitteren langs de snelweg. Verkeer op de A2 bij Budel wordt na twee maanden onverschilligheid dus eindelijk weer hartelijk verwelkomd.

Het welkomstbord is een stuk sneller vervangen dan verwacht. Vorige week liet de provincie Noord-Brabant nog weten dat het zo'n twaalf weken kon duren voordat het geplaatst zou worden. "We hadden geen extra bord liggen, dus er is een nieuwe besteld. Het duurt nog even voordat dit is geleverd", liet de woordvoerder van de provincie toen weten.

En als het nieuwe bord binnen was, zou het ook nog even duren voordat het geplaatst kon worden. De provincie moest hiervoor een ontheffing aanvragen bij Rijkswaterstaat. "De A2 is van Rijkswaterstaat, dus wij kunnen niet zomaar daar een bord gaan neerzetten." Al met al ging het dus een stuk sneller dan verwacht.

Vermoedelijk gestolen

Het bord was al weg sinds 11 juli. De provincie had het niet zelf weggehaald. "Het bord langs de A2 is inderdaad verdwenen, hoogstwaarschijnlijk gestolen. Daarvan wordt aangifte gedaan", liet de woordvoerder weten.

Omroep Brabant kreeg er nog een mail over van een bezorgde Brabantse. "Allemaal leuk en aardig die heuvels in Limburg, maar home sweet home! Kunnen jullie ons helpen?", schreef ze. Hopelijk geniet ze nu van het kersverse bord langs de weg.

Bord voor in de tuin

Het komt overigens vaker voor dat deze borden verdwijnen. "Misschien door mensen die zo'n bord leuk vinden en in hun tuin willen hebben", was het vermoeden. Eind mei verdween bijvoorbeeld het welkomstbord langs de A73 bij de gemeente Land van Cuijk. Gelukkig was het ook weer snel terug. "Wij kregen toen van de politie te horen dat ze zo'n bord had gevonden. Deze konden we komen ophalen."

De provincie kon het bord helaas niet meer gebruiken, want het was beschadigd. Gelukkig lag er nog een reservebord, dus dat is langs de A73 gezet. Daarom moest voor de A2 een nieuw bord besteld worden.

