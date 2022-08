Toms behandeling tegen oorsuizen slaat aan: 'Snerpende piep is al minder'

Het gaat een stuk beter met Tom Parijs. De 34-jarige Bosschenaar is op dit moment in Zuid-Korea om van zijn tinnitus af te komen. Sinds vorig jaar heeft Tom last van suizen in zijn linkeroor en in het andere een snerpende piep. De behandeling in Zuid-Korea lijkt aan te slaan: “Ik zit weer in een spiraal omhoog.”

Tom Parijs zit sinds begin deze maand in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea. Elke week krijgt hij een aantal behandelingen om de heftige geluiden in zijn oren te verminderen. “Zie het als een soort super-accupunctuur. Met lange naalden proberen ze zenuwen te blokkeren of juist te stimuleren.” De eerste weken merkte Tom nog niks. “Maar nu merk ik dat in mijn rechteroor de scherpe kantjes ervanaf gaan. En daar ben ik heel blij mee. Mijn linkeroor is nog hetzelfde.”

Tom Parijs wist met een crowdfunding binnen een mum van tijd 43.000 euro binnen te halen voor de behandeling. Met hulp van zijn schoonvader Walter werd snel geregeld dat hij een uitgebreide behandeling in Zuid-Korea kon krijgen. “Ik had al een goede band met mijn schoonvader, maar die is alleen maar sterker geworden. Hij is ook twee weken mee geweest. Nu is hij naar huis en is mijn broer hier.”

“Ik zit weer in een spiraal omhoog.”

Thuis wachten Toms vrouw Janneke en zoontje Thomas gespannen af. De behandeling van Tom is erg belangrijk. Na jarenlang festivalbezoek zonder gehoorbescherming ging het helemaal mis met zijn oren. Het geluid werd voor Tom zo ondraaglijk dat hij zelfs een euthanasieverklaring liet opstellen bij de dokter. "Het gaat nu een stuk beter. Er is flink wat veranderd", vertelt Tom enthousiast vanuit Seoul. "Ik zit weer in een spiraal omhoog en dat is erg fijn." De behandeling loopt nog zeker drie weken door. "Daarna bekijken we of verder behandelen nog zin heeft."