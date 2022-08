Mannen met getrokken pistolen opgepakt na schieten met nepmitrailleur

Agenten met getrokken pistolen hebben woensdagmiddag twee mannen (21 en 23) opgepakt in hun woonplaats Breda. Ze zouden met een nepmitrailleur in het rond hebben geschoten. Uiteindelijk bleek het te gaan om een zogeheten gelblaster. Die is moeilijk te onderscheiden van een echt geweer en wordt volgens de politie steeds vaker gebruikt bij het opnemen van virale TikTok-filmpjes.

Ron Vorstermans Geschreven door