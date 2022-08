Dode en drie zwaargewonden bij ongeluk in Ledeacker

Bij een ongeluk op de Quayweg in Ledeacker is vrijdagochtend een dode gevallen. Drie slachtoffers zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog in de omgeving gezocht naar een mogelijk vijfde slachtoffer, maar heeft niemand gevonden.

Het ongeluk gebeurde rond half zes. De slachtoffers zaten allemaal in dezelfde auto en reden richting Rijkevoort. Ze raakten met de auto van de weg, belandden in de berm en sloegen over de kop. Er was geen ander verkeer bij betrokken.

Een van de slachtoffers werd na het ongeluk in de sloot gevonden. Geen van de slachtoffers is aanspreekbaar. Volgens de politie werd er nog enige tijd gesproken over een mogelijke vijfde inzittende. "Er is in de omgeving uitgebreid gezocht met een politiehelikopter en speurhonden, maar er is niemand gevonden. We gaan nu uit van vier slachtoffers", laat de woordvoerder weten.

Na het ongeluk is de weg afgesloten. Brokstukken van de auto liggen verspreid over de weg. Onder meer politie, brandweer en een traumahelikopter waren aanwezig. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.