Dode en gewonden bij ongeluk in Ledeacker zijn 18 en 19 jaar oud

De dode bij het ongeluk op de Quayweg in Ledeacker is een 18-jarige man uit Gennep in Limburg. De drie gewonden zijn 18 en 19 jaar oud en komen uit Rijkevoort en Sint Anthonis. Dat meldt de politie. Het dorp reageert geschokt en buurtbewoners vertellen dat er vaker ongelukken gebeuren op deze weg.

Liam Toll & Jan Peels Geschreven door

Van het ongeluk zelf hebben de buurtbewoners weinig gemerkt, maar in de vroege ochtend werden zij gewekt door sirenes en zwaailichten in de straat. Op de Quayweg in Ledeacker raakten vrijdagochtend drie slachtoffers zwaargewond en viel er één dode toen een auto van de weg raakte. Er werd nog gesproken over een mogelijk vijfde slachtoffer, maar de politie heeft niemand gevonden.

"Toen we naar buiten liepen, zag ik allemaal blauwe zwaailichten."

Door de traumaheli, brandweer en politie merkten buurtbewoners dat er iets aan de hand was. Een jonge bewoner werd door zijn vader gewekt. "Ik lag nog te slapen en toen maakte mijn vader mij wakker met de vraag of ik iets gehoord had. Toen we naar buiten liepen, zag ik allemaal blauwe zwaailichten." De jongen ging met zijn vader bij de plek kijken. "Dat was best heftig, ik ben daar flink van geschrokken." Hoe het ongeluk precies is gebeurd zoekt de politie nog uit. Er liggen brokstukken verspreid over de weg en de politie heeft de weg dan ook afgesloten.

"Ze trappen op het laatste moment pas op de rem."

Een vrouw die aan de Quayweg woont herinnert zich meerdere ongelukken: "Een aantal jaren terug sloeg een jongen uit Rijkevoort over de kop die door de laaghangende zon de berm raakte." Een brommerrijdster botste met een vuilniswagen. "Een meisje uit Landhorst werd geschept door een vuilniswagen, haar hebben we toen ook geholpen." Volgens de buurvrouw is vooral de snelheid waarmee auto's over de weg razen het grootste risico. "Dan trappen ze op het laatste moment pas op de rem. Dat is gewoon verschrikkelijk."

"As je niet uit de buurt komt, dan kan deze weg zeker gevaarlijk zijn."