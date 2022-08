Met een doodskist van paddenstoelen wordt je lijf een bron van nieuw leven

Uitvinder Bob Hendrikx uit Eindhoven bedacht een milieuvriendelijke manier om begraven te worden: in een doodskist van paddenstoelen zodat je na je dood onderdeel wordt van de natuur. Uitvaartverzorger DELA is enthousiast en biedt deze kist vanaf nu aan: “Het is de levende doodskist, de eerste in de hele wereld”, vertelt Hendrikx. “Zo zorgen we ervoor dat we na onze dood de aarde niet vervuilen maar juist verrijken.”

Met een glimlach op zijn gezicht komt Bob Hendrikx met zijn witte doodskist aanrijden bij DELA in Veldhoven. “Dit is hem: de Loop Living Cocoon, die is gemaakt van de worteldraden van paddenstoelen.” Zo'n kist groeit in zeven dagen en dan kan hij gebruikt worden.

Eerst was de levende doodskist niet geschikt voor een uitvaart, vertelt Ilse van de Voort van DELA. “Bob heeft hele goede ideeën, maar hij heeft minder kennis van de uitvaartbranche. Zo was Bob vergeten dat een kist ook waardig gedragen moet kunnen worden. Dat probleem is nu opgelost.”

Maar hoe zit dat dan? Waarom is deze kist beter dan eentje van hout? “De paddenstoel is de grootste recycler op de aarde en zet alles wat dood is om in nieuw leven. Waarom zouden we dat met onszelf niet doen? Zo worden we een bron van nieuw leven”, begint Hendrikx.

In de bodem zijn de kist en het lichaam in 45 dagen opgelost, legt de uitvinder uit. “Zo gaan wij op een natuurlijke en snelle manier terug naar de natuur. Bij de traditionele doodskisten duurt het al snel tien jaar voordat de kist is vergaan.”

Een ander belangrijk verschil: de kist van Hendrikx groeit in zeven dagen, bij een boom kan dat al snel 40 tot 50 jaar duren. “En alles komt uit Nederland.”