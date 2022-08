Grote opknapbeurt voor azc in Budel 'om veiligheid te vergroten'

Het asielzoekerscentrum (azc) in Budel krijgt een grote opknapbeurt. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) hopen dat daardoor de leefbaarheid van het azc verbetert en dat de gevoelens van onveiligheid in de omliggende dorpen afnemen.

De gemeente Cranendonck, waar Budel bij hoort, wil dat het azc in 2024 dichtgaat, maar Van der Burg wil dat het centrum langer openblijft. De staatssecretaris ziet in dat het eerst nodig is om de rust te herstellen voordat daarover gepraat kan worden.

Fractievoorzitter Jordy Drieman van de Cranendonckse VVD-fractie is niet te spreken over de aankondiging van de opknapbeurt. "Dit is qua timing enorm misplaatst. Er is al onrust in het dorp over of wij ook gedwongen kunnen worden om het asielzoekerscentrum open te houden.