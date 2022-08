1/4 Auto rijdt in bocht rechtdoor en belandt op zijn kop tegen huis

Een auto is vrijdagmiddag in Fijnaart van de weg geraakt, door struiken gereden en daarna op zijn kop tegen een huis en een garagebox tot stilstand gekomen. Het ongeluk gebeurde rond half drie op de kruising van de Oudemolensedijk met de Molenstraat.

Door nog onbekende oorzaak is de bestuurder in een bocht rechtdoor gereden. De chauffeur moest door de brandweer worden bevrijd. Hij is daarna naar een ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend hoe ernstig de man gewond is en hoe groot de schade aan de auto en het huis is. De bewoners waren niet thuis, toen het ongeluk gebeurde. Ze schrokken wel toen ze bij de woning aankwamen.

