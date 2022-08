Verkiezingen kunnen niet snel genoeg komen voor BBB: 'Dankzij Caroline'

“Het is een mooi resultaat," zegt Wim Jaspers uit Someren met een brede glimlach op zijn gezicht, “en we hadden het ook wel verwacht." Jaspers zit in het bestuur van de BoerBurgerBeweging (BBB) en stond vorig jaar op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Uit een enquête in opdracht van Omroep Brabant blijkt dat de aanhang van de BBB sinds de vorige verkiezingen vijf keer zo groot is geworden. Ze worden samen met de PVV de grootste in Brabant.

BBB haalt de kiezers voornamelijk weg bij CDA en VVD. Jaspers wijst voor het succes vooral naar politiek leider Caroline van der Plas. "Ze staat dicht bij de mensen. Het warme gevoel, dat is wat mensen bij de huidige politiek missen, de eerlijkheid."

"Caroline van der Plas praat niet met meel in de mond."

Dat zien ze ook bij het CDA, de grote verliezer in de peiling. De partij halveert en houdt maar een kleine aanhang over in Brabant. “Dat was wel te verwachten", zegt Maarten van den Tillaart, ooit fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Tilburg en lid van het Brabantse CDA-bestuur. Hij kijkt met een jaloerse blik naar BBB-voorvrouw Van der Plas. “Ze heeft weinig woorden nodig en praat ook niet met meel in de mond. Ze is een verademing vergeleken met veel anderen.” En daarmee doelt hij ook op de huidige leiders van CDA. “Als ik Hoekstra hoor zeggen dat nog hij steeds achter het stikstofbeleid van het kabinet staat, maar toch vindt dat het anders moet, wat moet de gemiddelde burger daar dan van denken?”

“Brabant is een plattelandsprovincie en veel mensen voelen een band met de boeren."

Ook BBB-bestuurslid Jaspers denkt dat vooral het beleid van het kabinet over stikstof zijn partij in het zadel heeft geholpen, zeker in Brabant. “Brabant is een plattelandsprovincie en veel mensen voelen een band met de boeren. Dat verklaart ons succes hier." Van den Tillaart van het CDA denkt dat het fout is gegaan bij de verkiezing van de lijsttrekker in zijn partij. Dat was eerst Hugo de Jonge en later werd toch Wopke Hoekstra naar voren geschoven. En Pieter Omtzigt werd aan de kant gezet. “Die zouden we weer terug moeten halen, maar ja dan zullen de andere kopstukken moeten wijken.” In de peiling van Omroep Brabant komt Omtzigt op 4 procent uit hij met een eigen partij aan de verkiezingen meedoet.

"We zullen in ieder geval duidelijker moeten zeggen waar we voor staan."