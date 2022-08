250.000 diamantjes met pincet op kunstwerk geplakt: 'Leek wel strafwerk'

Een kwart miljoen steentjes. Daaruit bestaat het kunstwerk dat de 24-jarige Amber Lotte Penders uit Den Bosch maakte. Het is volgens haar de grootste diamond painting ter wereld.

"Meer dan een jaar." Zo lang duurde het voor haar knalroze kunstwerk af was, vertelt Amber Lotte. Niet gek, als je bedenkt dat er meer dan 250.000 piepkleine diamantjes in het schilderij van twee bij twee meter zitten, die er stuk voor stuk met een pincet op zijn geplakt.

In iets grotere vorm, welteverstaan. "Ik heb me erop verkeken. Het bleek ontzettend zwaar te zijn. Af en toe moest ik helemaal over het werk heen liggen of hangen om de steentjes op te kunnen plakken."

Al was het zeker niet alleen fysiek een pittige klus. "Vol enthousiasme begon ik in een hoekje. Maar al snel begon de moed me in de schoenen te zakken." Gelukkig was er hulp. "Van een heleboel lieve mensen. Vrienden, maar ook mensen die ik helemaal niet kende. Die hielpen met plakken, maar ook om me te blijven motiveren om het af te maken."

Dat moment is nu daar. "Hij is klaar. Of nou ja, er vallen soms nog wat steentjes uit. Die moeten er nog even terug in." Wat er zoal op het kunstwerk te zien is? "Allerlei dingen die ik leuk vind. Astronauten, bloemen, Romeinse beelden, dolfijnen. En een hoop roze natuurlijk."