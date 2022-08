FC Eindhoven pakt vierde zege op rij, NAC verslaat koploper Roda JC

FC Eindhoven blijft aan de winnende hand. De ploeg van Rob Penders behaalde vrijdagavond haar vierde zege op rij in de Keuken Kampioen Divisie. Het bezoekende Jong AZ werd met 1-0 geklopt. NAC Breda deed ook van zich spreken: het won met 1-3 verrassend van Roda JC, dat net als FC Eindhoven de eerste drie duels had gewonnen.

Helmond Sport begon goed tegen Telstar, maar werd toch verslagen (2-1). Het duel tussen TOP Oss en VVV-Venlo eindigde teleurstellend voor de thuisclub in 1-2. FC Den Bosch (2-0 bij Almere City FC) en vooral Jong PSV (afgetroefd door PEC Zwolle, 4-2) keerden met lege handen huiswaarts.

FC Eindhoven - Jong AZ 1-0

Een doelpunt van Ozan Kökcü was voldoende voor de thuisclub. De offensief ingestelde speler scoorde op slag van rust. Hierbij bleef het, ook omdat een vrije trap van Naoufal Bannis net geen doel trof. De Eindhoven-aanvaller was net hiervoor van een scoringskans afgehouden wat Wouter Goes op rood kwam te staan. Scheidsrechter Stan Teuben twijfelde geen moment.

Roda JC - NAC Breda 1-3

Kaj de Rooij is de eerste speler die Roda JC, tot deze vrijdag medekoploper, een tegendoelpunt bezorgde. Dat was in de 26e minuut van het treffen in Kerkrade. Even na rust maakte Jort van der Sande er 0-2 van. In de extra tijd kreeg Roda JC weer hoop op een punt door een treffer van Guus Joppen, maar binnen de kortste keren werd de Bredase voorsprong toch weer verdubbeld en wel door Odysseus Velanas. Direct daarop werd afgefloten: een knappe zege voor de formatie van Robert Molenaar.

Telstar - Helmond Sport 2-1

Doelpunten maken is niet het sterkste punt van Helmond Sport dit seizoen. Toch opende de laagvlieger in de Keuken Kampioen Divisie de score in Velsen. Bryan van Hove tekende voor de treffer. Volkomen onnodig gaf Helmond Sport de voorsprong weg en zo kon Telstar dankzij de profiterende Koen Blommestijn het evenwicht herstellen. Beide ploegen hadden dit seizoen nog niet gewonnen. Glynor Plet zorgde ervoor dat Telstar voor het eerst de volle buit kon pakken.

TOP Oss - VVV-Venlo 1-2

In Oss was het Justin Mathieu, die vanaf de strafschopstip de ban brak. Dat was na 21 minuten. Enkele minuten voor de pauze maakte Thijme Verheijen gelijk voor VVV. Die 1-1 leek ook de eindstand te gaan worden, maar Nick Venema dacht daar anders over. Hij werd in de 93e minuut de 'matchwinner' voor VVV.

Almere City FC - FC Den Bosch 2-0

De wedstrijd in Almere was vooral pittig. Zo moest scheidsrechter Erwin Blank vier keer een gele kaart trekken, waarvan twee voor Bosschenaar Steven van der Heijden. Eénmaal noteerde Blank een doelpunt: in de 28e minuut scoorde Jeredy Hilterman voor de thuisclub. Beide teams kregen nog wel kansen, maar alleen Hilterman wist nog te scoren.

PEC Zwolle - Jong PSV 4-2

Jong PSV kwam er in Zwolle amper aan te pas. De sterke lijstaanvoerder was een maatje te groot voor de Eindhovense beloften. Jordy Tutuarima (na welgeteld tien seconden) en Tomislav Mrkonjic (2) drukten dit in de eerste helft uit in de score. Pas na een klein uur kon de jonge Amerikaan Scott Sealy namens de ploeg van Adil Ramzi wat tegengas geven: 3-1. Lennart Thy maakte er met een gave lob 4-1 van waarna invaller August Priske Flyger de eindstand op 4-2 bepaalde.