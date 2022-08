Drama in Ledeacker: nog een 18-jarige man overlijdt na ongeluk

Bij een eenzijdig ongeluk op de De Quayweg in Ledeacker is vrijdag een 18-jarige man uit Rijkevoort om het leven gekomen. Hij is het tweede dodelijke slachtoffer. Eerder op de dag overleed een 18-jarige man uit het Limburgse Gennep.

Nog twee andere inzittenden van de auto zijn zwaargewond. Dat zijn mannen van 18 en 19 jaar, zij komen uit Rijkevoort en Sint Anthonis.

Slachtoffers in zelfde auto

Het ongeluk gebeurde vrijdag rond half zes 's morgens. De slachtoffers zaten allemaal in dezelfde auto en reden richting Rijkevoort. Ze raakten met de auto van de weg, belandden in de berm en sloegen over de kop.

Er was geen ander verkeer bij betrokken. Een van de slachtoffers werd na het ongeluk in de sloot gevonden. Geen van de slachtoffers was na het ongeval aanspreekbaar.

Ongeluk

Na het ongeluk werd de weg afgesloten. Brokstukken van de auto lagen verspreid over de weg.

Onder meer politie, brandweer en een traumahelikopter waren aanwezig. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

