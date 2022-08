Drama in Ledeacker: nog een 18-jarige man overlijdt na ongeval

Bij een eenzijdig ongeluk op de De Quayweg in Ledeacker is vrijdag een 18-jarige man uit Rijkevoort om het leven gekomen. Hij is het tweede dodelijke slachtoffer: eerder op de dag overleed een 18-jarige man uit het Limburgse Gennep. Nog twee andere inzittenden van de auto zijn zwaargewond. Dat zijn mannen van 18 en 19 jaar en komen uit Rijkevoort en Sint Anthonis.

Ron Vorstermans Geschreven door