112-nieuws: gewonden door steekvlam • schade aan voordeur na explosie

21.52

Twee mensen zijn zaterdag in Eindhoven gewond geraakt door een steekvlam in een ouderenflat. Dit gebeurde aan de Imkerstraat. Ze waren bezig met een pan in de keuken van een appartement, toen deze in brand vloog. Bij het blussen met water ontstond een flinke steekvlam.

Volgens een 112-correspondent liepen een moeder en dochter brandwonden op. De dochter is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht . Ook zijn mensen in de ambulance nagekeken in de ambulance die rook hebben ingeademd.