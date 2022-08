112-nieuws: zwaargewonde bij botsing Tilburg • auto in vlammen op

00.33

Twee rijstroken van de A58 van Eindhoven richting Breda waren vrijdagavond een tijd lang afgesloten bij Tilburg. De caravan van een jong gezin, dat net op vakantie was vertrokken richting Frankrijk, was daar rond kwart over elf gaan slingeren en tegen de vangrail beland. De jongste telg van het gezin is door ambulancemedewerkers nagekeken. Waardoor de caravan ging slingeren, is niet bekend. Zowel de auto als de caravan zijn door een bergingsbedrijf meegenomen.