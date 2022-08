Toch sportprothese voor Dianne na rechtszaak: 'Weg nu open voor anderen'

Dianne Vugts (49) uit Vlijmen wil na jaren stilzitten weer kunnen hardlopen. Dat is alleen mogelijk met een speciale sportprothese, maar volgens haar zorgverzekeraar Interpolis/Achmea heeft ze die niet nodig. De verzekeraar is van mening dat zij ook andere sporten kan beoefenen. Daar was Dianne het niet mee eens en zij sleepte de verzekeraar voor de rechter. Die stelde haar in het gelijk.

Eind augustus volgde de uitspraak van de rechter in Leiden die besliste dat Dianne inderdaad gewoon een prothese moest krijgen. "De rechter was van mening dat ik zelf mag bepalen voor welke sport ik een prothese aanvraag", legt Vugts uit. "Ik snap zelf ook dat ik natuurlijk niet voor elke sport een prothese aan kan vragen. Daarom dat ik graag voor het hardlopen een prothese wil." Het was voor de vrouw uit Vlijmen niet zozeer alleen om de prothese te doen. "Sporten geeft mij een volwaardig leven, met deze prothese kan ik dat nu eindelijk hebben."

Er is een direct vonnis neergelegd door de rechtbank. "Dit houdt in dat de zorgverzekeraar direct over moet gaan naar betaling van de kosten. Daarna kan ik eindelijk mijn prothese aan gaan meten en bestellen." De rechtszaak kan ook bijdragen aan toekomstige zaken van mensen die in dezelfde situatie zitten als Dianne. "Dat was voor mij het grote doel van deze rechtszaak. Ervoor zorgen dat ook anderen die een prothese nodig hebben er een kunnen krijgen." De uitspraak betekent nog niet meteen dat het nu voor heel Nederland geregeld is. "De rechter zei dat elke zaak individueel behandeld moet worden, maar de weg ligt open voor anderen die een sportprothese willen."

