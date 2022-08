SBS6 spreekt Peter Gillis en vriendin Nicol over vermeende mishandeling

Peter Gillis en zijn vriendin Nicol Kremers, die onlangs in opspraak kwamen na een vermeende mishandeling in mei, hebben een gesprek gehad met SBS 6-zenderdirecteur Marco Louwerens. Dat meldt Louwerens aan Shownieuws. Eerder werd al duidelijk dat de zender het tv-programma rondom Gillis gewoon blijft uitzenden.

Louwerens zegt het duo te hebben benaderd om 'terug te keren naar de bron'. Hij wil niets zeggen over de inhoud van het gesprek, maar zegt dat er 'vrij lang' is gesproken en dat hij precies wilde weten wat er gebeurd was.

Verder wacht de zenderdirecteur de inhoud van het onderzoek van justitie af. Talpa liet eerder al weten dat het SBS6-programma van de realitysterren, Familie Gillis: Massa is Kassa, in de tussentijd op de buis blijft.

Vermeende mishandeling

Onlangs kwam het Openbaar Ministerie met details naar buiten over wat er zou zijn gebeurd. De mishandeling vond op zondag 29 mei rond drie uur 's nachts plaats in het vakantiepark Prinsenmeer in Ommel, dat eigendom is van Gillis.

Op dat moment is er ook gebeld met de meldkamer, bleek tijdens de korte zitting. De vakantieparkenmagnaat zou een oorbel uit het oor van zijn vriendin hebben getrokken en in haar neus hebben gebeten.

Nadat het nieuws over de mishandeling naar buiten kwam, ontkende het stel alles: “Daar kunnen we duidelijk over zijn: er klopt helemaal niets van. Code rood dus.” Later kwamen ze daar op terug en bekenden ze dat er tóch iets was gebeurd.

