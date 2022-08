Peter Gillis en Nicol ‘erg geschrokken’ van alle commotie over mishandeling

Peter Gillis en zijn vriendin Nicol Kremers zijn ‘erg geschrokken’ van alle commotie over de vermeende mishandeling in mei. Vrijdag kwam het Openbaar Ministerie (OM) met details naar buiten over wat er zou zijn gebeurd. De vakantieparkenmagnaat zou een oorbel uit het oor van zijn vriendin hebben getrokken en in haar neus hebben gebeten.

Veel meer willen Gillis en Kremers niet zeggen over het incident. Nadat het nieuws over de mishandeling naar buiten kwam, ontkende het stel alles: “Daar kunnen we duidelijk over zijn: er klopt helemaal niets van. Code rood dus.” Later kwamen ze daar op terug en bekenden ze dat er tóch iets was gebeurd.

De mishandeling vond op zondag 29 mei rond drie uur 's nachts plaats in het vakantiepark Prinsenmeer in Ommel, dat eigendom is van Gillis. Op dat moment is er ook gebeld met de meldkamer, bleek vrijdagmiddag tijdens de korte zitting.