Peter Gillis: beroemd en berucht om deze vijf zaken

Peter Gillis veroverde de harten van duizenden televisiekijkers door zijn eigenzinnige optreden in de realityserie Massa is Kassa. Hij geeft leiding aan een imperium van vakantieparken en is daarmee zo succesvol dat hij een vaste plek heeft in de Quote500, de lijst van rijkste Nederlanders. Maar Gillis komt zo nu en dan ook op een minder positieve manier in het nieuws. Vrijdag werd bekend dat hij is opgepakt voor de mishandeling van zijn vriendin Nicol.

Nacht in de cel voor mishandeling De 60-jarige Gillis zou onlangs een nacht in de cel hebben doorgebracht nadat hij zijn vriendin Nicol had mishandeld op het vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Zelf zegt hij op social media dat er niets klopt van het nieuws. Een woordvoerder van het OM laat weten dat er een 60-jarige man is aangehouden voor mishandeling in Ommel en dat hij korte tijd heeft vastgezeten. Of het om Gillis gaat, kan het OM niet bevestigen. Warm hart voor vluchtelingen Oekraïne Op het moment dat hij de beelden zag van de inwoners van Oekraïne die massaal op de vlucht sloegen voor de verwoestende oorlog tegen Rusland, bood Gillis zijn vakantiepark Prinsenmeer in Asten aan om vluchtelingen op te vangen. "Toen ik die schrijnende beelden zag op tv, dat deed iets met me", zei hij. "Zoiets moet je niet willen, dus laten we de mensen helpen."

Peter Gillis op vakantiepark Prinsenmeer

Boete van een kwart miljoen euro De realityster ligt al jaren in de clinch met de gemeente Asten over de illegale huisvesting van honderden arbeidsmigranten op Vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Dat kwam aan het licht toen de FIOD en de politie in 2019 een grootschalige inval deden. Het kwam hem op een boete van 250.000 euro te staan, maar tot op de dag van vandaag heeft Gillis niet betaald. "Ik denk niet dat ze daar recht op hebben", zei hij in een korte reactie. Succesvol maar nuchter De realitysoap 'Massa is Kassa' bij SBS6 is een groot succes maar toch blijft de pater familias er nuchter onder. "We hebben geen geheimen", zei hij eerder tegen Omroep Brabant. "We willen Nederland laten zien hoe het er binnen een familiebedrijf aan toe gaat. Hard werken, gewoon plat." En als ze vervolgens nog wat mensen met een negatief beeld van de familie op andere gedachten kunnen brengen dan is dat mooi meegenomen, zo vond hij. "Nu zeggen ze, Peter rijdt een grote auto, maar straks zien ze dat ik daar altijd hard voor heb gewerkt en dat ik er nog steeds hard voor werk." Vanaf september is het achtste seizoen van de serie te zien.

Peter Gillis met zijn vriendin Nicol, zonen Ruud en Mark en dochter Inge (foto: Wessel de Groot).