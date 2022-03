Peter Gillis biedt zijn lege vakantiepark aan voor vluchtelingen Oekraïne

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Zes bedden, een keukentje en een douche, perfect voor de Oekraïense vluchtelingen, aldus Peter Gilles.

Peter Gillis biedt zijn vakantiepark Prinsenmeer in Asten aan om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. "Toen ik die schrijnende beelden zag op tv, dat deed iets met me", zegt de ondernemer uit Rijen. "Zoiets moet je niet willen, dus laten we de mensen helpen." Wat hem betreft kunnen de vluchtelingen morgen al op zijn park terecht, maar de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost gaat voorlopig niet in op het aanbod.

Het gaat om chalets waar zes mensen in kunnen verblijven. De huisjes zijn compleet ingericht met bedden, een keukentje, douche en toilet. De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, die beslist waar de vluchtelingen worden onder gebracht, liet vrijdagavond weten dat er op dit moment al voldoende opvangplekken zijn gevonden. "Inmiddels zijn de eerste duizend opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in onze regio gevonden. Deze worden snel gefaseerd beschikbaar gesteld zodat er goed ingespeeld kan worden op een menswaardige manier van opvangen." 'Alternatief voor de toekomst'

"Momenteel maken we dus geen gebruik van het aanbod, maar we weten niet wat er op ons af gaat komen, dus mogelijk is het vakantiepark in de toekomst een alternatief", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

In ieder huisje zijn zes bedden.