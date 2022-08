Peter Gillis trok oorbel uit het oor van Nicol en beet in haar neus

Peter Gillis wordt verdacht zijn Nicol mishandeld te hebben door aan haar armen en haren te trekken, tegen een muur te duwen en een oorbel uit haar oor te trekken. Hij zou Nicol daarna in haar rug en neus hebben gebeten en in haar borsten hebben geknepen. Dat bleek vandaag tijdens een eerste zitting in deze zaak.

Vooraf was al bekend dat de zaak niet inhoudelijk behandeld zou worden omdat Nicol nog als getuige gehoord moet worden. Die avond van de mishandeling in Ommel is er gebeld met de meldkamer, bleek tijdens de korte zitting. Opnames daarvan worden meegenomen in het bewijsmateriaal.

Volgens de officier van justitie is op dit materiaal op de achtergrond te horen hoe Nicol mishandeld wordt. Het Openbaar Ministerie heeft zelf de zaak gestart. Aanvankelijk ontkenden Peter en Nicol dat er sprake was van een mishandeling. "Deze berichtgeving is onzin en niet waar", schreef Nicol zelf op haar Instagram-account.

Later kwamen beiden hierop terug toen duidelijk werd dat het OM de zaak voor de rechtbank liet komen ondanks dat Nicol geen aangifte van mishandeling ging doen. Na een periode van radiostilte kwamen beiden alsnog naar buiten met een verklaring over de vermeende mishandeling in mei.

"We betreuren dat een incident in de privésfeer heeft geleid tot inschakeling van de politie."

Het stel 'betreurt dat een incident in de privésfeer heeft geleid tot inschakeling van de politie'. Het statement kwam naar buiten via hun advocaat Ton van den Biezenbos. De advocaat en Peter en Nicol waren vandaag niet op de zitting omdat vooraf duidelijk was dat de inhoudelijke behandeling later is. Wanneer is onbekend.

Verschillende media als RTL Boulevard en het AD wisten als eerste met zekerheid te melden dat de 60-jarige Gillis, bekend van de realityshow Massa Is Kassa, de verdachte was van de mishandeling van zijn Nicol. Dat gebeurde op 29 mei omstreeks 03.00 uur in het vakantiepark Prinsenmeer in Ommel, dat eigendom is van Gillis.

Peter en Nicol meldden zich vandaag op Instagram: