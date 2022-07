Rechtszaak Peter Gillis uitgesteld na oproepen getuige

De rechtszaak tegen Peter Gillis wegens een verdenking van mishandeling wordt uitgesteld. Media als RTL Boulevard, AD en Shownieuws melden met zekerheid dat de 60-jarige Gillis, bekend van de realityshow Massa Is Kassa, de verdachte is. Een woordvoerder van de rechtbank in Den Bosch bevestigt aan het ANP alleen dat het om een 60-jarige verdachte, maar kan niets zeggen over zijn identiteit.

Gillis zou aanvankelijk op 12 augustus voor de politierechter moeten verschijnen, maar dat wordt verschoven naar een nog onbekende latere datum. Op die dag zal het OM de zaak wel kort toelichten, aldus de woordvoerder van de rechtbank.

Ook zal het OM de tenlastelegging voordragen. "De verdachte en diens advocaat zullen niet aanwezig zijn bij deze zitting", vertelt de woordvoerder van de rechtbank.

Getuige

De reden achter het uitstel van de rechtszaak is dat er een getuige wordt opgeroepen. "De advocaat van de verdachte heeft het verzoek gedaan om een getuige te horen in de zaak. De politierechter heeft daar op voorhand mee ingestemd", zegt de woordvoerder.

De getuige, het zou volgens het AD gaan om Kremers zelf, gaat gehoord worden. "Dat lukte niet meer voor 12 augustus." Wanneer de getuige wel gehoord wordt en de rechtszaak dient, is nog onbekend.

De autoriteiten maakten eerder bekend dat op 29 mei omstreeks 03.00 uur een 60-jarige man is opgepakt in het vakantiepark Prinsenmeer in Ommel, dat eigendom is van Gillis.

De verdachte heeft destijds de nacht in de cel doorgebracht en mocht een dag later weer naar huis. Over de identiteit is niets meegedeeld.

Gillis ontkent

Vakantieparkhouder Gillis en zijn vriendin Kremer ontkennen zelf tot nu toe dat er sprake is geweest van mishandeling. "Deze berichtgeving is onzin en niet waar", schreef Kremers zelf op haar Instagram-account. Gillis was vrijdag zelf niet direct bereikbaar voor commentaar.

LEES OOK:

Peter Gillis: beroemd en berucht om deze vijf zaken

'Peter Gillis opgepakt voor mishandeling van zijn vriendin Nicol'