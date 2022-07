'Peter Gillis opgepakt voor mishandeling van zijn vriendin Nicol'

Peter Gillis (60) zou onlangs een nacht in de cel hebben doorgebracht nadat hij zijn vriendin Nicol heeft mishandeld op het vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Dat bevestigen bronnen aan RTL Boulevard, na berichtgeving van Shownieuws. Gillis ontkent het nieuws op social media.

Een woordvoerder van het OM laat aan RTL Boulevard weten dat er een 60-jarige man is aangehouden voor mishandeling in Ommel en dat hij korte tijd heeft vastgezeten. Of het om Gillis gaat, kan het OM niet bevestigen. De zaak komt voor de rechter en de zitting vindt op 12 augustus plaats.

Peter Gillis zegt op social media dat er niets klopt van het nieuws. "Code rood", schrijft hij. "Wij zullen niet verder reageren op deze berichtgeving."

Spotlights vaker op Gillis gericht

De spotlights van het shownieuws zijn de laatste tijd vaker gericht op de realityster en eigenaar van Oostappen Groep Vakantieparken. Zo ging er begin maart het gerucht rond dat Peter en Nicol uit elkaar zouden gaan, omdat Nicol vreemd zou gaan. "Helemaal niks van waar", reageerde Gillis destijds. Met hun relatie was volgens hem helemaal niets mis.

Begin juni lag Gillis plotseling behoorlijk onder vuur, omdat vijf burgemeesters onderzoek deden naar vermeende misstanden rond zijn vakantieparken. Ook daar zei Gillis zich toen niet in te herkennen. Die onderzoeken liepen volgens hem al sinds de FIOD in 2019 een inval deed in het zijn hoofdkantoor. De FIOD had toen het vermoeden dat Gillis de regels overtrad en onderzochten onder meer zijn administratie. De uitkomsten van dit onderzoek zijn er nog niet.

En ook begin deze maand verscheen Gillis weer in het shownieuws: hij had een dwangsom van 250.000 euro gekregen van de gemeente Peel en Maas, voor het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. Gillis heeft de dwangsom nog niet betaald, dat bevestigde hij tegenover het ANP. Hij vond niet dat de gemeente recht had op zijn betaling.

