Peter Gillis en Nicol geven toch toe: 'Iets gebeurd in privésfeer'

Na een periode van radiostilte zijn Peter Gillis en zijn vriendin Nicol Kremers naar buiten gekomen met een verklaring over de vermeende mishandeling in mei. Het stel 'betreurt dat een incident in de privésfeer heeft geleid tot inschakeling van de politie'. Het statement kwam naar buiten via hun advocaat Ton van den Biezenbos. Eerder ontkenden de twee dat er iets was voorgevallen.

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte op 22 juli bekend dat op 29 mei rond drie uur 's nachts een 60-jarige man werd opgepakt op het vakantiepark Prinsenmeer in Ommel, dat eigendom is van Gillis. De verdachte heeft destijds de nacht in de cel doorgebracht en mocht een dag later weer naar huis. Over de identiteit werd niets meegedeeld, maar bronnen meldden aan RTL Boulevard dat het ging om de vakantieparkenmagnaat en zijn vriendin Nicol. 'Code rood'

Direct na het nieuws over de vermeende mishandeling plaatsten Gillis en Kremers op social media een bericht. "Momenteel is er weer veel media-aandacht over ons. Daar kunnen we duidelijk over zijn... er klopt helemaal niets van. Code Rood dus", schreven Gillis en Kremers aan hun volgers op Facebook en Instagram. Dat Peter Gillis nu wordt vervolgd is 'tegen de wil van alle betrokkenen in', bevestigt advocaat Van den Biezenbos vanaf zijn vakantieadres na berichtgeving van het ED.

Advocaat Ton van den Biezenbos met Mark (midden) en Peter Gillis na een rechtszaak over de overval op Mark Gillis (foto: Rob Engelaar/ANP).

Talpa wil niet speculeren

Talpa, de zendergroep waar de reallifesoap van Peter Gillis 'Massa is Kassa' wordt uitgezonden, wil nog niet reageren op het voorval. "Het heeft nu geen enkele zin om te speculeren. Pas als Nicol later deze maand een verklaring aflegt bij de rechter commissaris weten we meer. Laten we vooral voorzichtig zijn met oordelen tot de feiten duidelijk zijn", laat een woordvoerder van Talpa weten aan Shownieuws. De inhoudelijke zitting die op 12 augustus stond gepland, is uitgesteld. Eerst zou er nog een getuige gehoord moeten worden. "De rechter heeft op voorhand aangeven dat het verzoek terecht was. De getuige is nog niet gehoord", zegt de advocaat.