24-uurs Solexrace Festival is extra groot terug: 'Zwarte Cross van Brabant'

Na twee jaar afwezigheid is het 24-uurs Solexrace Festival in Heeswijk-Dinther weer terug van weggeweest. En dit jaar is het groter dan ooit. De festivalbezoekers zijn eensgezind: "Het is één grote gezelligheid." Her en der wordt nog gesleuteld en olie of benzine bijgevuld voordat de 24-uurs race ook echt begint.

Marvin Hop Geschreven door

Terwijl verderop de truckrace aan de gang is, worden er in garage 66 nog verschillende voorbereidingen getroffen. "Als-ie heel over de finish komt, dan eindigen we sowieso in de top tien", zegt een van de jongens die aan het sleutelen is. "Het is het eerste jaar dat ik mee doe en ik heb niet zo'n goed idee wat ik er van moet verwachten, maar ik sta zeker te springen." Bij garage 68 weten ze maar al te goed wat ze gaan verwachten de komende 24 uur. "We doen dit nu voor de elfde keer en dit wordt ook meteen de laatste keer."

Er wordt nog druk gesleuteld aan de Solex.

Het team vergrijst snel. "En het is tijd dat de kinderen het allemaal over gaan nemen." Het gaat vooral om de sfeer en de gezelligheid, leggen ze uit. "Je moet het gewoon mee maken. Het is echt fantastisch." Met de race wordt ook meteen zo veel mogelijk geld opgehaald voor KiKa. Dat is een stichting die kinderen met kanker steunt door geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek. Festival grootser dan ooit

"We groeien niet uit ons jasje", zegt organisator Roy van der Heijden. Het festival heeft dit jaar 75 acts, een nieuwe tent erbij, een speciaal kinderprogramma en het grootste bruine café van Nederland. "We hebben een behoorlijke stap gezet, we zijn gegroeid qua omvang en bezoekers en daar zijn we echt heel erg blij mee."

Niet alle bezoekers hielden het droog.