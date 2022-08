Man zwaargewond na steekpartij, slachtoffer lag met fiets in de struiken

Een man is zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een steekpartij in de PSV-laan in Eindhoven. Een voorbijganger ontdekte het slachtoffer rond een uur 's nachts en belde de hulpdiensten.

Het slachtoffer lag volgens een 112-correspondent met zijn fiets in de struiken naast het fietspad. Hij zou een steekwond in zijn rug hebben. 'Slachtoffer was er slecht aan toe'

"De man lag er toen hij gevonden werd vermoedelijk al langere tijd, mogelijk een uur of langer, en was er slecht aan toe", laat de 112-correspondent weten. "Er was een bloedspoor te zien van het fietspad naar de plek waar de man werd gevonden." Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis is gebracht. Onderzoek

De weg naast het Philips Stadion werd vanwege politieonderzoek afgesloten voor het verkeer. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder is er nog veel onduidelijk.

Het slachtoffer zou met zijn fiets in de struiken naast het fietspad in de PSV-laan hebben gelegen (foto: SQ Vision).

De neergestoken man werd vlakbij het PSV-stadion gevonden (foto: SQ Vision).