Drama tijdens Solexrace: bezoeker (21) overlijdt bij ongeluk

Een bezoeker van de 24-uurs Solexrace in Heeswijk-Dinther is zaterdagnacht om het leven gekomen. Hij probeerde met een aantal vrienden een zware boomstam op te tillen. Dit ging mis. De boomstam kwam bovenop de 21-jarige man uit Deurne terecht.

Het ongeluk gebeurde rond twee uur 's nachts. Meteen werden ambulancemedewerkers en een traumaheli opgeroepen, maar het slachtoffer overleed voordat hij naar een ziekenhuis kon worden gebracht.

'Diep onder de indruk en verslagen'

De politie deed na het dodelijke ongeluk onderzoek op het terrein. Daarvoor werd het evenement enige tijd stilgelegd. Inmiddels is de locatie weer vrijgegeven. "Wij gaan uit van een noodlottig ongeluk en doen geen verder onderzoek", laat een woordvoerder weten.

De organisatie van het Solexrace Festival laat weten 'diep onder de indruk en verslagen' te zijn. Een woordvoerster geeft aan dat na overleg met de familie van het slachtoffer besloten is het evenement in aangepaste vorm voort te zetten. De woordvoerster kon nog niet vertellen op welke wijze het festival wordt aangepast. "Daarover zijn we nog in beraad."

