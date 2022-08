Eindelijk weer de Brabantsedag in Heeze: kijk hier live mee

Eindelijk weer de Brabantsedag in Heeze (beeld: Omroep Brabant). Eindelijk weer de Brabantsedag in Heeze (beeld: Omroep Brabant). Eindelijk weer de Brabantsedag in Heeze (beeld: Omroep Brabant). Volgende Vorige 1/3 Eindelijk weer de Brabantsedag in Heeze (beeld: Omroep Brabant).

Twee jaar gooide corona roet in het eten en was er geen Brabantsedag, maar vandaag is het eindelijk zover. Sinds half twee trekken zestien wagens door de straten van Heeze voor de bekendste theaterparade van Brabant. Het publiek staat rijen dik langs de route. Bij Omroep Brabant hoef je geen minuut te missen van het kleurrijke evenement. Het is online en op televisie live te volgen.

Kijk hier live naar de 63e editie van de Brabantsedag

De ontlading is groot wanneer de wagens deze zondag eindelijk door Heeze trekken. De deelnemers worden, na twee jaar wachten, getrakteerd op een enorm applaus en een megadosis enthousiasme. De eerste bezoekers zaten overigens al ruim voor half twee klaar langs de route. Lonneke van Neerven bijvoorbeeld uit Beek en Donk had om half negen al zes stoelen neergezet. Zelf zat ze klaar sinds een uur of tien. Voor de beste plekken is dat volgens haar zeker nodig. "Dit doen we al jaren. Het is gewoon geweldig om allemaal te zien. Jong en oud doen mee, zelfs kleine kinderen." Gewapend met een haakwerkje en een thermoskan koffie waakte Lonneke over haar stoelen. Op die manier kwam ze de tijd wel door tot de start van de parade.

Marian de Weijer (70) uit Tilburg was zelfs nog wat eerder van de partij. Zij zat al om acht uur langs het parcours. Met koelboxje en eigen stoelen. Als 'buitenstaander' moet je er volgens haar wel op tijd bij zijn. "De bewoners hier hebben de stoelen vannacht al buiten gezet“, legde ze uit. Met inmiddels negen jaar ervaring laat ze zich niet meer verrassen. “Ik hou van Brabant. Dit is folklore, dit wil je gewoon zien. Het enthousiasme van de deelnemers is geweldig.”

De meest opvallende bezoeker is misschien wel de 71-jarige Wiebe van Iersel uit Tilburg. Volledig in het rood-wit geblokt loopt hij door Heeze. “Ik doe eens gek op m’n oude dag”, glundert hij. “Mijn vrouw heeft dit pak gemaakt. Heel Brabants en leuk, toch?” Normaal loopt hij mee als eenling in de carnavalsoptocht van Tilburg. Met het pak won hij de eerste prijs. Nu wil Wiebe de boel in Heeze wat opleuken.

'Met verve'

Het thema van de 63e Brabantsedag is 'met verve'. Een knipoog naar de rijke Brabantse geschiedenis op het gebied van schilderkunst, maar zeker ook een eerbetoon aan alle wagenbouwers en vrijwilligers die elk jaar 'met verve' werken aan hun bijdrage aan de parade. Dirk Verhoeven is regisseur van Bijna Brabantsedag, de speciale zomerserie van Omroep Brabant die vooruitblikt op de Brabantsedag. Volgens hem leent het thema dit jaar zich uitstekend voor de historische theaterparade. "Het thema mag heel breed genomen worden. De bouwgroepen hebben ieder een schilderij gekozen waardoor ze zich moeten laten inspireren. Maar daarin zijn ze heel vrij. Ze mogen er echt zelf iets van maken. Zo is er een groep die een schilderij van De Peel heeft gekozen, maar als thema 'vervuiling in de natuur' gebruikt." 'Sociale binding'

Het programma gaat ook in op de rol van de Brabantsedag in het dorp Heeze, waar het evenement traditioneel plaatsvindt. "Het is mooi om te zien dat een groot deel van Heeze zich voor de Brabantsedag inzet", zei Verhoeven hierover. "Iedereen in het dorp doet en laat er iets voor. Dat geeft echt een mooie sfeer. Er is sociale binding." De theaterparade startte om half twee vanaf het industrieterrein De Poortmannen. De wagens trekken vervolgens over de Ginderover, Jan Deckersstraat, Kapelstraat, Geldropseweg en eindigt in de Pastoor Spieringslaan. In totaal staat de Brabantsedag garant voor ruim twee uur kijkplezier. Omroep Brabant zond in de aanloop naar de Brabantsedag de zomerserie Bijna Brabantsedag uit.

