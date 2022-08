Oudere vrouw kan politie door verwondingen pas uren na overval alarmeren

Bij een woningoverval aan de Rijsbergseweg in Etten-Leur is zondag een oudere vrouw mishandeld en beroofd. Dat gebeurde rond twee uur in de middag. Vanwege haar verwondingen kon ze pas uren later de politie alarmeren.

De overval werd gepleegd door twee mannen die in goed Nederlands beweerden van de gemeente te zijn. Daarna sloegen ze toe. Volgens de politie is het slachtoffer flink toegetakeld. Vanwege haar verwondingen kon ze pas veel later op eigen kracht de politie bellen. De vrouw is overgebracht naar een ziekenhuis. Getuigenoproep

Voor zover bekend zijn de daders spoorloos. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden. Over de mogelijke buit is niets bekendgemaakt.