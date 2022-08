Hooibrand zorgt voor overlast: ‘Ik dacht dat mijn huis in brand stond'

De grote hooibrand in Schaijk zorgt voor veel stankoverlast. Een grijze mist trekt vanuit Schaijk richting Uden. Daarom werd rond halfzeven een NL Alert verstuurd met het advies ramen en deuren te sluiten. “Ik dacht dat mijn meterkast in de brand stond, zo erg stonk het”, vertelt Irene. Maar niet iedereen heeft het alarm ontvangen, zo heeft Ton gewoon alle ramen openstaan.

Aan de Zeelandsedreef in Schaijk zijn de vlammen niet meer zichtbaar maar er komt nog altijd veel rook vrij. Om de berg hooi te kunnen blussen wordt met een grijpkraan stukje bij beetje het hooi uit elkaar getrokken en geblust. En dat zorgt waarschijnlijk de hele dag nog voor veel rook- en stankoverlast. De rook trekt door de straten in Uden. “Ik werd vanmorgen rond vijf uur wakker van de stank”, vertelt Brigitte terwijl ze haar honden uitlaat. “Om zes uur en rond halfzeven kregen we twee NL Alerts. Ik heb toen maar alles dicht gedaan. Nu vind ik het al niet meer stinken, vanmorgen was het echt heel erg hier.”

“Je krijgt een alert, en dan? Wat moeten we dan doen?"

Irene woont aan de Morene in Uden en was maandagochtend even bang voor brand in haar huis. “Ik werd om zes uur wakker en dacht dat mijn meterkast in de brand stond, die is namelijk net vervangen. Zo erg stonk het in huis.” Na de NL Alert is ze direct in actie geschoten. “Mijn buren zijn allebei op vakantie dus ik heb meteen bij hen ook alle ramen gesloten.”

Het NL-Alert vanwege de brand in Schaijk (foto: Noël van Hooft).

Ook belde Irene meteen de brandweer. “Er wordt namelijk geklust rondom het huis en ik wilde weten of de werklui wel konden komen. Of ze hun werk veilig kunnen doen.” Maar dat was niet zo simpel vertelt de vrouw. “Je krijgt een alert, en dan? Wat moeten we dan doen? Ik vind het echt hele slechte communicatie. Het heeft driekwartier geduurd voordat ik iemand aan de lijn kreeg.” Ze kreeg te horen dat er ondanks de rook, buiten gewoon veilig gewerkt kan worden.

"Het hele huis stinkt nu.”

Iemand die niks heeft meegekregen is Ton. Al zijn ramen staan wagenwijd open alsof er niks aan de hand is. “Ik ruik wel iets, maar dat was gisteravond al”, begint de man. “Ik heb geen internet, ik heb geen mobiele telefoon en ik krijg dus geen NL Alert binnen.” Hij wil weten wat er aan de hand is. “Ow, het is een berg hooi. Dan kan het geen kwaad”, lacht Ton. En ook Elly heeft het NL Alert nog niet gezien. “Nu je het zegt ruik ik wel iets. Ik zal eens kijken of ik ‘m wel gehad heb.” Dat blijkt uiteindelijk wel het geval te zijn, maar haar slaapkamerraam blijft gewoon open staan. Haar buurvrouw heeft ondertussen alles potdicht gedaan, zelfs de voordeur maakt ze niet meer open. “De ramen hebben de hele nacht open gestaan, het hele huis stinkt nu”, roept de vrouw door een dichte raam. “Het is eigenlijk al te laat.”

“Mijn vrouw heeft zelfs een doek in de ventilatie gedaan."

Tonny uit Zeeland komt even bij de brand kijken. “Ik woon naast de brandweerkazerne, ze waren zondag om kwart over tien al uitgerukt voor deze brand.” Op dat moment hadden hij en zijn vrouw nog geen overlast van de brand. Maandagmorgen werden ze wakker van het NL Alert binnen en hebben ze alle ramen en deuren dicht gedaan. “Mijn vrouw heeft zelfs een doek in de ventilatie gedaan. Ze vindt dat het echt heel erg stinkt, maar ik vind het wel meevallen”, lacht Tonny.

