Windmolen kost zeearend het leven: 'Een machtig mooi beest'

In natuurgebied Markiezaat bij Bergen op Zoom is een zeearend door een windmolenwiek geraakt en om het leven gekomen. Een vogelaar vond de resten van het dier zondagavond onder de molen, op de grens van Brabant en Zeeland. Volgens boswachter Erik de Jonge van Brabants Lansdschap zijn windmolenparken een groot probleem voor vogels.

Hij wordt wel de wolf onder de vogels genoemd. De zeearend die ook pas terug is in Nederland en dat in een nog kleine populatie. Daarom is een zeearend die verongelukt door een botsing met de wiek van een windmolen een groot verlies, zegt boswachter Erik de Jonge. Hij hoopt op technische oplossingen om dit soort ongelukken voortaan te voorkomen.

Speciale software

Erik de Jonge pleit ervoor om de windmolens bij Markiezaat uit te rusten met een detectiesysteem. Camera's kunnen dan zien wanneer er een vogel aan komt vliegen.

Met speciale software kan de molen dan binnen een seconde stil worden gezet. In de Flevopolder wordt dit al toegepast. Een andere mogelijke oplossing zou kunnen zijn om een wiek van de molens zwart te verven. Vogels zouden daar op kunnen reageren en de molens ontwijken.

Praten over oplossingen

Na het ongeluk heeft de eigenaar van de windmolens al contact opgenomen met de boswachter om te praten over oplossingen. Erik de Jonge noemt de zeearend een 'machtig mooi beest' en een absolute aanwinst voor de Nederlandse natuur'.

Vorige week kwam er ook al een jonge visarend uit de Biesbosch om het leven toen het dier tegen een hoogspanningskabel vloog.