Robin sliep in een hotel om op tijd te zijn voor het Spookslotboek

In alle vroegte stonden er maandagochtend al honderden fans te wachten voor de deuren van de Efteling. Zij stonden uren in de rij voor een exclusief boek en speldje van het Spookslot die die ochtend werden verkocht. Robin komt uit Zuid-Limburg en heeft zelfs een nacht in een hotel geslapen om er op tijd bij te zijn: “Het was een totale veldslag vanmorgen. Er vielen mensen flauw in de wachtrij en de beveiliging had het erg druk.”

Tom Berkers Geschreven door

Robin ziet het als een stukje afscheid nemen van de attractie. “Het is een onmisbare attractie van de Efteling.” Fans uit het hele land verzamelden zich bij het attractiepark. Zo ook Lisa: “Ik kom uit de buurt van Rotterdam, dus het was wel even rijden vanmorgen. Maar na drie uur wachten heb ik het. Het duurde even, maar dan heb je ook iets.” Het zijn belangrijke souvenirs voor de liefhebbers van het Spookslot. Britt vertelt: “Het is een exclusief boek dat alleen deze week verkrijgbaar is. Dat moet je hebben als fan van de Efteling. Ik kom al van kleins af aan in de Efteling en dus ook in het Spookslot.”

De fans die een van de 2500 boeken of 5000 speldjes hebben zijn blij, maar dat gaat niet voor iedereen op. De Efteling laat in een schriftelijke reactie aan Omroep Brabant weten dat zij niet hadden verwacht dat er zoveel mensen de souvenirs wilden. Ze vinden het jammer dat sommige mensen teleurgesteld moesten worden.