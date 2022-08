Willem II niet verder dan 0-0 bij Jong FC Utrecht

Willem II heeft een schamel punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Het was en bleef, tot teleurstelling van honderden meegereisde fans uit Tilburg, 0-0.

De Tilburgse ploeg had wel meer balbezit, maar een doelpunt zat er niet in, al was Daniel Crowley met een schot tegen de lat in de slotfase er wel erg dichtbij.

Willem II miste spits Jizz Hornkamp, voor wie Michael de Leeuw speelde. Kostas Lamprou was misschien wel een van de weinige mensen op het veld die tevreden konden zijn. De ervaren keeper van Willem II stond - net als in de recente oefenwedstrijd tegen Feyenoord - in de basis en hield zijn doel schoon.

Willem II blijft door het derde puntenverlies de nummer tien van de Keuken Kampioen Divisie. Jong FC Utrecht blijft voorlaatste.