Radioprogramma 'WAKKER!' helpt gestrande treinreizigers naar hun werk

Het late moment waarop de grote NS-staking van deze dinsdag werd aangekondigd, rond halfvijf maandagmiddag, stelde een aantal treinreizigers voor een probleem. Voor luisteraars die met de handen in het haar kwamen te zitten, zette het Omroep Brabant-radioprogramma 'WAKKER!' dinsdagochtend de 'Wakker-taxi' in.

Radioproducer Jeroen Heijdeman reed dinsdagochtend luisteraars die zich hadden aangemeld hoogstpersoonlijk naar de plek van bestemming. Een van hen was Kim uit Vught. Zij moest naar haar werk in Oss.

"Ik had anders met de bus moeten gaan, maar die doet er anderhalf uur over", legde ze uit. "En het is eigenlijk maar een stukje van twintig minuten!"

Ze werkt bij een autobedrijf. Dan vraag je je toch af... had ze daar niet een auto kunnen lenen voor deze dag? "Daar heb ik niet aan gedacht", moest ze lachend toegeven. "De melding over die staking kwam pas heel laat binnen."

Over de terugweg hoeft ze zich geen zorgen te maken. "Mijn moeder gaf al aan dat zij me wel kan komen ophalen, de 'mama-taxi'. Alleen brengen lukte haar niet, want ze moest 's ochtends vroeg werken."