Staking bij NS verrast kleine groep reizigers: 'Er rijdt dus niets? Pff...'

Het station in Den Bosch lag er dinsdagochtend verlaten bij. Toch was een aantal reizigers naar het station gekomen in de hoop dat er ondanks de aangekondigde staking toch een enkele trein zou rijden.

Deze dinsdag wordt er gestaakt door NS-personeel in Midden-Nederland, waar onder meer het spoorknooppunt Utrecht Centraal toe behoort. Dit heeft gevolgen voor heel Nederland. Met uitzondering van het traject Amsterdam Centraal-Schiphol rijden er heel de dag geen NS-treinen. De NS adviseert treinreizigers hun reis uit te stellen of vervangend vervoer te regelen. Dit is de vierde stakingsdag die de vakbonden organiseren. Maandag lag het treinverkeer in Noord-Holland plat. Vorige week woensdag werd er al in Noord-Nederland gestaakt, en vrijdag in Zuid-Holland. Komende woensdag is Zuid-Nederland aan de beurt. Dat gaat opnieuw voor problemen zorgen.

"Ik kan moeilijk naar Amsterdam fietsen."

Niet alle reizigers bleken dinsdagochtend vroeg op de hoogte van de NS-staking. "Ik zie dat de treinen allemaal gecanceld zijn", stamelde een buitenlandse jongen dinsdagochtend op het station. "Ik weet niet waarom. Een staking? Er rijdt dus niets? Pfff... De bus of een taxi nemen lijkt me nu de enige mogelijkheid." Een andere man had mazzel. Hij moest naar zijn werk, maar kon door een collega uit Oss worden opgepikt. Ook een jonge vrouw merkte op het station in Den Bosch pas dat de treinen niet rijden. Balend: "Ik wist dat er gestaakt ging worden, alleen niet wanneer precies. Nu en woensdag? Dan ga ik maar naar huis, denk ik. Ik kan moeilijk naar Amsterdam fietsen."

"Internationale trein stond nog in het schema."

Een andere vrouw moet naar het Zwitserse Chur. Zij wist van de NS-staking, maar hoopte dat de internationale treinen nog wel zouden rijden. "Dit was een trein die op internet nog in het schema stond", vertelde ze. Maar na even informeren, bleek dit toch niet het geval. "Maar gelukkig zijn we hier vijf kwartier te vroeg. We kunnen dus nog naar Duitsland rijden en dan pak ik de trein daar. Anders kan ik woensdag niet werken." Een andere man wachtte op de trein naar Eindhoven. "Ik heb daar een afspraak bij het CBR", legde hij uit. "Nu kan ik dus terug naar huis... O, rijdt er wel een bus naar Eindhoven?"

"We hopen op begrip en zelfredzaamheid."

"We hopen op begrip en zelfredzaamheid."

Bert Groenewegen, waarnemend president-directeur van de NS erkent dat de acties een 'grote impact' hebben op de reizigers. "We vinden het buitengewoon vervelend dat reizigers zoveel last hebben van de acties." Hij doet daarom een groot beroep op het begrip en de zelfredzaamheid van de reizigers. "We begrijpen de zorgen en het signaal van onze collega's. Staken doe je niet zomaar. Daarom willen we graag in gesprek met de vakbonden om tot een goede cao te komen."