Geheimzinnig bouwsel in de Rucphense bossen: weet jij wat het is?

Het verlaten betonnen bouwwerkje in de Rucphense bossen Het object ligt verscholen tussen de bomen Volgende Vorige 1/2 Het verlaten betonnen bouwwerkje in de Rucphense bossen

Wie ontrafelt het verhaal achter het mysterieuze bouwwerkje in het Rucphense bos? Al tientallen jaren staat er midden in de natuur een betonnen kolom. Maar niemand lijkt nog te weten waarvoor het bedoeld is. Op social media wordt volop gespeculeerd over wat het zou kunnen zijn.

Vanaf een zandpaadje achter Camping De Posthoorn is nog even goed zoeken voordat je de plek gevonden hebt. Het gevaarte is 3,5 meter hoog en lijkt in een soort krater te staan. Aan de ‘voorkant’ zitten verroeste metalen onderdelen die wel iets weghebben van de restanten van een ladder. “Geen flauw idee wat het is”, zegt een passerende wandelaar uit Roosendaal. “Ik loop hier regelmatig met mijn honden maar ik weet niet waar dat ding voor heeft gediend. Vroeger zag je het ook beter maar inmiddels ligt het helemaal verscholen tussen de omgevallen bomen.”

Metalen onderdelen aan de betonnen kolom

Dat het ding er al lang staat, lijdt geen twijfel: het weer heeft in de loop van de jaren duidelijk vat gehad op het gewapende beton dat hier en daar is afgebrokkeld. Als je heel goed kijkt, zie je dat een deel van de constructie waarschijnlijk ook nog onder de grond verborgen ligt.

Duitse schietbaan uit de Tweede Wereldoorlog