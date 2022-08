Zo komt het dat eten en drinken op vakantie lekkerder is dan thuis

Een kan sangria op het Spaanse terras, een croissantje van de Franse bakker of gewoon wit stokbrood met chocopasta op de camping: voor veel vakantiegangers is eten een groot genot tijdens de vakantie. Maar hoewel al die dingen zo goed smaakten in het buitenland, hoeven we ze in Nederland plotseling niet meer. Smaakt het eten dan anders of zit het in je hoofd? Een deskundige legt het uit.

Maar waarom smaakt dat na de vakantie dan minder goed? Volgens Judith Roelvink ligt dat niet aan het eten zelf, maar zit het vooral in ons hoofd. Roelvink is een intuïtief-etencoach en anti-dieetcoach in Den Bosch. “Op vakantie zit je in een andere omgeving. Je bent ver weg van huis, weg uit de sleur van boodschappen doen en van tevoren bedenken wat je gaat koken. Op vakantie kun je dat laten gaan. Je kiest een tentje, gaat zitten en er wordt voor je gekookt.”

Lezers van Omroep Brabant blijken het te herkennen: sommige dingen zijn alleen lekker op vakantie. "Sinas, alleen in Spanje zooo lekker", schrijft Renate bijvoorbeeld. "Chocoladecroissants in Frankrijk en dan extra Nutella erop", vertelt Carolien. En Ronald is op vakantie vooral fan van de gegrilde sardientjes.

Het is dus vooral de sfeer van de vakantie, die maakt dat eten daar lekkerder is. “Als je bijvoorbeeld iets lekkers maakt wat je op een Grieks eiland hebt gegeten en nu tussen vier Nederlandse muren eet, dan is die vakantiesituatie er niet meer. En dat stokbroodje dat je at op de Franse camping, is anders dan in je eigen woonkamer.” Sfeer en beleving rondom eten zijn volgens Roelvink heel belangrijk voor hoe het smaakt.

Maar ook het feit dat we op vakantie anders met eten omgaan, maakt het lekkerder. Op vakantie hoef je niks en kun je dus doen waar je zin in hebt. "Je hoeft niet altijd zelf te koken. En als je wel kookt, is dat op vakantie leuker. Dan nemen we er vaak de tijd voor en gaan we naar een leuke buitenlandse supermarkt of markt voor de boodschappen. In Nederland doen we dat niet, want dan hebben we het druk. Eten en koken is dan iets wat moet."