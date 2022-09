Moeder begint school met piepkleine klassen voor prikkelgevoelige kinderen

In Eindhoven start maandag de nieuwe basisschool Valeo voor prikkelgevoelige en hoogsensitieve kinderen. De school is een initiatief van Saskia Moesman die voor haar prikkelgevoelige zoontje geen geschikte school kon vinden. De schooldag begint en eindigt met meditatie: “Om rustig te worden in het hoofd.”

Geld van de overheid krijgt de school niet en daarom moeten de ouders honderden euro’s per maand betalen. Het begint bij 299 euro per maand voor de kleuters. Voor oudere kinderen geldt een hoger bedrag. “Mijn doel is wel om het gratis aan te kunnen bieden, maar ik ben geen miljonair.” “Hoogsensitieve kinderen voelen alles aan van de mensen om zich heen. Die krijgen prikkels veel dieper en veel langer binnen. Ze kunnen dat moeilijker van zich afschudden.”

"In grote klassen is het voor prikkelgevoelige kinderen overleven."

Het is meteen de reden waarom Moesman een volle klas van het reguliere basisonderwijs niet geschikt vindt voor prikkelgevoelige kinderen. “Ze krijgen informatie anders binnen. Wat wij ervaren als een prima geluid, kan zo’n kind enorm vervelend vinden. Het zou zelfs de stem van de juf kunnen zijn.” Moesman vindt dat de kinderen met grote klassen worden overvraagd. "Het is dan overleven. In een klas zitten, kost dan al heel veel energie. Of een kind gaat heel veel huilen of het wordt agressief en gaat schreeuwen.” Een hoofdtelefoon opzetten zoals op sommige scholen gebeurt, vindt Moesman niet de oplossing voor deze kinderen. “Dat is meer een lapmiddel. Afschermen. Zo kan iemand niet groeien.” De nieuwe school heeft twee leslokalen met kale muren. Een prikkelloze omgeving. “Dan ligt de focus bij de juf. ” Ook moeten de groepjes klein blijven: maximaal zes kinderen.

"Ik krijg heel veel mailtjes van ouders over kinderen die zijn vastgelopen."

Moesman is van huis uit muziekleraar. Ze gaat zelf muziekles geven en ze heeft een leerkracht aangenomen voor alle andere lessen. Maandag beginnen er vier kinderen van zeven tot en met twaalf jaar oud. Naast veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling krijgen de kinderen ook les in bijvoorbeeld taal, rekenen, aardrijkskunde of geschiedenis. Twee van de kinderen van Saskia Moesman zelf zijn prikkelgevoelig. “Ik kon voor mijn jongste zoontje geen geschikte school vinden. Of je gaat naar een klas voor speciaal onderwijs met veertien kinderen: daar is het nog steeds heel druk. Of je gaat naar een kleinere groep van zes, maar die zijn er eigenlijk alleen voor kinderen met een beperking." “Ik krijg heel veel mailtjes van ouders over kinderen die zijn vastgelopen en van de ene naar de andere school zijn gegaan. Van de ene specialist naar de andere, terwijl het kind gewoon rust nodig heeft.”

We leren ze hier beter om te gaan met de prikkels.

Na de basisschool gaan de kinderen naar de middelbare school en daar krijgen ze dan alsnog veel prikkels. “We leren ze hier beter om te gaan met de prikkels. We bereiden het kind voor op de echte wereld. Daarnaast werken we ook aan een plan voor een middelbare school die aansluit.” De plannen zijn groots, maar eerst moet de school de eerste drie maanden doorkomen. In die periode komt een inspectie en dan kan de school erkend worden. “We doen er alles aan om het netjes op orde te hebben.”