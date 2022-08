Natuurbranden zoals in De Peel zijn lastig te bestrijden: dit is waarom

In natuurgebied De Peel woedt woensdag een grote natuurbrand. De ervaring leert dat branden in dit gebied vaak moeilijk te bestrijden zijn. Denk alleen maar eens terug aan de brand in 2020 in de Deurnese Peel waarbij 800 hectare natuurgebied verloren ging. De brand ging de boeken in als de grootste Nederlandse natuurbrand ooit. Het vuur smeulde wekenlang ondergronds. Maar wat maakt zo'n brand nu zo moeilijk te bestrijden?

"De Peel is een groot, ondoordringbaar gebied met veel veen. Het kost veel handwerk om ergens te komen. Het zou kunnen dat dit een langdurige inzet wordt", legde een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost meteen woensdagochtend al uit.

Bij eerdere branden in De Peel en ook in natuurgebied De Malpie bij Valkenswaard vertelden deskundigen dat veenbranden eigenlijk niet te blussen zijn. Het veen smeult en steeds weer ontstaan kleine brandjes.

Dikke brandbare laag

"De meeste natuurgebieden in onze regio kenmerken zich door de aanwezigheid van een zogenoemde humuslaag", zo legde de brandweer bij eerdere natuurbranden uit. "Dit zijn plantenresten en andere organische stoffen die in de loop der jaren een dikke brandbare laag vormen van soms wel tientallen centimeters."

"Zeker als het heel droog is zoals nu, kunnen er in die laag hardnekkige smeulbranden ontstaan die veel rookoverlast kunnen geven. In sommige gevallen (bijvoorbeeld in de Peelgebieden) kunnen zulke vuurhaarden ondergronds doorwoekeren en na verloop van tijd weer letterlijk de kop opsteken."

Hoe bestrijden?

Voor de bestrijding van dit soort branden maakt de brandweer afspraken met natuurbeheerders. "In veel gevallen treden we als brandweer defensief op, we proberen uitbreiding te voorkomen en laten we de natuur zijn werk doen", legde een woordvoerder na een brand in de Deurnese Peel in 2017 al uit.

"Defensief optreden kan betekenen dat we een stoplijn creëren en daar de omgeving nat houden. Op deze manier wachten we het vuur als het ware op. Het is afhankelijk van de weersomstandigheden, hoe lang het al droog is, de windsnelheid en de windrichting of voor deze tactiek gekozen wordt. Na zo’n aanpak, als het acute gevaar is geweken, blijft een zwart geblakerd en vaak nog smeulend gebied achter."

Speciaal team: de handcrew

Omdat dit soort branden zo lastig te bestrijden zijn, wordt vaak een speciaal team ingezet: een zogenoemd handcrewteam dat te voet op pad gaat. Ook bij de brand die woensdag woedt in De Peel is dit het geval. Vooralsnog heeft Nederland één zo'n team: het handcrewteam Overijssel dat sinds 2013 bestaat.

In Zuid-Nederland liggen al anderhalf jaar plannen voor de oprichting van een eigen specialistisch team. In het voorjaar van 2023 moet dat operationeel zijn. Dat is later dan gepland.

In 2017 kwam het handcrewteam uit Overijssel helpen bij het blussen van een natuurbrand in Valkenswaard.